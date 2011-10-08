Неизвестные зарезали мигранта на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестные жестоко убили прохожего у многоэтажки на Васильевском острове. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел вечером 27 февраля у дома №45 на Морской набережной. Двое мужчин ударили ножом третьего, а после скрылись в неизвестном направлении. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Убитым оказался 36-летний гражданин Узбекистана. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.

Подозреваемых разыскивает полиция. На вид им около 30 лет, рост 170-175 см, оба были одеты в черные куртки и кофты с капюшоном. Один из нападавших был в синих джинсах, другой – в черных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец покончил с собой на Воскресенской набережной.

Фото: Piter.TV