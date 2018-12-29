Неизвестные украли технику из СПБГУ на Васильевском острове

Сумма ущерба уточняется.

В полицию Василеостровского района поступило заявление о пропаже техники и оборудования из помещения Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что кражу совершили в период с 18:30 10 января по 13:30 12 января. В результате проверки было выявлено, что дверь и окна помещения высшего учебного заведения были без каких-либо повреждений.

Отмечается, что пропали внешний жёсткий диск, несколько ноутбуков, наушники, микрофон, видеокамеры и магнитофон.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произршедшего и уточняется сумма ущерба. По данному факту проводится проверка.

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