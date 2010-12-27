Неизвестные подожгли ворота павильона киностудии "Ленфильм"

Эвакуации не проводилось, пострадавших нет.

В среду, 9 октября, в киностудии "Ленфильм" горели ворота. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, ворота горели в одном из павильонов. В 10.58 удалось локализировать возгорание. Эвакуации не проводилось, пострадавших нет.

В настоящее время, соответствующие службы выясняют причины пожара.

Старейшая российская киностудия "Ленфильм" основана в 1914 году. В ее павильонах снято снято около 1 500 игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой - "Чапаев", "Дикая собака Динго", "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Собачье сердце", "Депутат Балтики", "Петр Первый", "Дело Румянцева", "Дама с собачкой", "Гамлет", "Король Лир", "Свадьба в Малиновке", "Человек-амфибия", "Золушка" и другие.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека.

Фото:ленфильм/вк