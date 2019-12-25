Кража произошла 3 или 4 августа.

В Москве неизвестные обокрали коттедж Олега Тинькова.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы сообщает, что неизвестный вскрыл два сейфа в коттедже в Москве. Из сейфов похищены вещи на сумму более миллиона рублей. По информации источников РИА Новости коттедж принадлежит Олегу Тинькову.

Сообщение о краже поступило 4 августа, сама кража произошла 3-4 августа. О взломе сообщила горничная жены Олега Тинькова. Когда она пришла на работу, то увидела разбросанные вещи и вскрытый сейф. Хозяева дома находятся в Англии, где бизнесмену была проведена операция по трансплантации костного мозга.

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