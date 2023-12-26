Неформальная встреча глав государств СНГ началась в Петербурге

На этот раз переговоры начались не за столом, а в формате экскурсии по историческим комплексам и достопримечательностям Северной столицы.

Десятый предновогодний саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) стартовал в Петербурге под председательством Президента РФ Владимира Путина. На встречу были приглашены главы стран-участниц союза: Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

На этот раз переговоры начались не за столом, а в формате экскурсии по историческим комплексам и достопримечательностям Северной столицы. Гости посетили известный музей-заповедник "Павловск", а затем отправились в Царское Село и Петергоф.

Кроме того, белорусский и азербайджанский лидеры Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры. Гостей поприветствовали выступлением оркестра "Северная симфония", исполнившего классические романсы и вальсы, а также рождественские колядки. Кульминацией неофициальной части саммита станет встреча в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее мы сообщили о том, что товарооборот Петербурга и Белоруссии увеличился на 11%.

Видео: Telegram / РИА Новости