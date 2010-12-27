Неделя в Ленобласти начнется с кратковременных дождей

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоди в Ленинградской области на понедельник, 9 сентября.
Так, метеорологи прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ветер будет дуть юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24.
Атмосферное давление будет слабо понижаться
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Фото: Pixabay
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