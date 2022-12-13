Синоптик сообщил о приближении Петербурга к температурному рекорду 1965 года

Вся предстоящая неделя в городе обойдётся без осадков.

Вся предстоящая неделя в Северной столице обойдётся без осадков. Такой благоприятный прогноз дал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что осадков в городе не выпадало уже 13 дней, что нетипично для сурового климата. По словам Колесова, если это состояние природы продлится ещё неделю, рекорд достигнет рекорда 1965 года, когда осадков в городе не было в течение 22 дней.

Также специалист поделился фото первых весенних цветов, которые прорезались из-под земли благодаря большому числу солнечных дней.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник температура в Петербурге продолжит расти.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.