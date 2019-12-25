В пятницу в Петербурге выпадет небольшой снег и потеплеет

Влияние на погоду в городе окажет теплый атмосферный фронт.

В пятницу, 11 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта. Он уплотнит облака и усилит ветер. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Температурный фон продолжит постепенно повышаться. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе составят 0…+2 градуса, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу вероятность осадков невелика. Температура воздуха продолжит расти.

Ранее мы писали, что в Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм.

Фото: Piter.TV