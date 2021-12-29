Небольшой мороз ожидается в Петербурге 26 января

Сегодня в городе обойдется без существенных осадков.

В среду, 26 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, однако обойдется без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день составит -5…-7 градусов, в Ленобласти -4…-9. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на 27 января в город придет атмосферный фронт с запада и вновь принесет с собой снег.

Ранее мы писали, что рухнувшая с крыши в центре Петербурга глыба льда убила домашнюю собаку.

Фото: Instagram / ninabarab