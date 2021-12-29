Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Петербурге 8 февраля

В ночь на среду немного подморозит, а днем вновь наступит оттепель.

Во вторник, 8 февраля, Петербург останется на периферии североатлантического циклона. В городе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами на дорогах образуется гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, поступление теплого воздуха к берегам Невы сегодня ослабеет, и температурный фон немного понизится. Столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -3…+2. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на среду немного подморозит, а днем вновь наступит оттепель.

Ранее петербуржцев предупредили о надвигающемся тумане.

Фото: pexels.com