Названо лучшее время для покупки долларов

Цены на нефть оказывают поддержку рублю.

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко рассказал агентству "Прайм", что доллары лучше всего покупать сейчас.

Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля, — сказал аналитик.

Аналитик отметил, что рубль вряд ли закрепится ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро. По его словам, ситуация может ухудшиться на внешних рынках из-за пандемии коронавируса. А это повлияет на цены на нефть, оказывающие поддержку рублю.

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