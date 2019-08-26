Названы самые высокооплачиваемые певицы 2019 года 

Рейтинг возглавила американская исполнительница Тейлор Свифт.

В понедельник, 26 августа, стало известно, что американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

По информации издания, в этом году Тейлор Свифт заработала $185 млн. Певица получила большую часть денег с мирового турне Reputation Stadium Tour. Помимо этого, Тейлор Свифт подписала контракт со звукозаписывающей студией Republic Records.

Второе место заняла Бейонсе. Певица заработала в 2018 году $81 млн. Далее в рейтинге - Рианна с готовым доходом в $62 млн. В список также попали Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес и Леди Гага.

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