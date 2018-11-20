В 2018 в Петербурге родились Мигель, Анксунамун, Нева

В Петербурге за 2018 год было зарегистрировано 64,5 тысячи новорожденных. В пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния рассказали, какие имена давали детям в прошлом году.
Новорожденных мальчиков чаще всего называли Максимом, Иваном, Александром, Михаилом, Романом, Даниилом, Артемом, Кириллом и Андреем, Дмитрием. Девочек называли: Ксения, Елизавета, Анна, Мария, София, Алиса, Полина, Анастасия, Виктория, и Екатерина.
Рассказали сотрудники комитета и о самых необычных именах, в 2018 году в Петербурге родились мальчики Лесомир, Пафнутий, Эктор, Златозар, Дориан, Нерон, Мигель, Нил, Билал, Максимум.
Редкие женские имена - Трина, Нева, Эвлия, Лета, Рея, Доброслава, Отилия, Этна, Анксунамун, Владиана.
Фото: pixabay
Оставить комментарий