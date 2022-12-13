Названы самые бюджетные железнодорожные маршруты из Петербурга в мае

Средняя стоимость билета на поезд из Петербурга по России в мае составляет 3,4 тыс. рублей в одну сторону.

В мае самыми бюджетными направлениями для петербуржцев стали Псковская и Новгородская области. В тройку железнодорожных дешевых маршрутов вошла Карелия. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на аналитиков Туту. ру.

Поездка в сторону поселка Плюсса обойдется в 655 рублей. Путешествие в Великий Новгород будет стоить 770 рублей. В Струги Красные можно поехать за 785 рублей.

Билет в Сортавалу стоит 1056 рублей. До Валдая можно добраться за 1091 рубль, в Печоры – за 1100 рублей. Поездка в Бологое обойдется в 1121 рубль.

В целом средняя стоимость билета на поезд из Петербурга по России в мае составляет 3,4 тыс. рублей в одну сторону, а из Москвы — 3,3 тыс. рублей.

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Фото: Телеграм / СПб-Главный