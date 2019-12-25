Названы самые бюджетные перелеты из Петербурга в сентябре

Самым бюджетным направлением считается Петербург-Москва.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Петербург оказался в рейтинге бюджетных направлений для российских путешественников на сентябрь 2020 года. Соответствующий список составили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Согласно последним данным, россияне чаще всего бронируют билеты в Петербург, Москву, Новосибирск, Казань и Екатеринбург. Как оказалось, самыми бюджетными направлениями в 2020 стали Москва-Петербург, Воронеж, Саратов и Чебоксары. Эксперты утверждают, что в эти города можно улететь за чуть больше тысячи рублей.

Из Северной столицы бюджетно можно улететь в Казань, Калининград и Ярославль. Билет обойдется 1600 рублей. Среди зарубежных направлений самая доступная — Англия. Билеты в этом направлении стартуют от 4-х тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Пулково обошлось без отмены рейсов.

Фото:Piter.TV