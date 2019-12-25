Наибольшая убыль населения — в Магаданской области.

Названы регионы с приростом и убылью населения. Новые демографические данные приведены в исследовании агентства "РИА Новости".

В 26 российских регионах население выросло в 2019 году, в 59 — убыло. Естественная убыль населения в регионах оценивается в 0,4% - это 55,8 человек. Агентство посчитало, что на показатели влияют миграционные притоки 2019 года.

Лучший прирост населения зафиксирован в Ингушентии — 5,5%. Далее в списке Севастополь с прибавкой населения на 4,8%, Ленобласть с 4,7%, Чечня с 4,5%, Тюменская область с 4% и Московская область с 3,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге естественный прирост населения составил 41,6 тысяча и 10,1 тысяч граждан. Миграционный приток в этих городах составил 257,3 и 106,8 тысяч человек.

Наибольшая убыль населения — в Магаданской области. Там количество жителей сократилось на 3,7%. В Еврейской АО — на 3,6%, в Коми — на 3,5%.

Ранее Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат. Принятые меры позволят назначать пособие по заявлению граждан. Речь идет о, например, выплатах на детей от трех до семи лет в регионах. Алгоритм и порядок назначения выплаты впервые были проработаны на федеральном уровне. Для этого профильному ведомству пришлось усовершенствовать технологическую базу и внести правки в ФЗ.