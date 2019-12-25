"Водоканал" назвал районы, пострадавшие от ливней в выходные

Интенсивность дождей превысила расчетные значения в четыре раза.

Последние выходные лета выдались дождливыми: интенсивность точечных ливней в четыре раза превысила расчетные значения.

Больше всего пострадали Красносельский и Выборгский районы. По сообщению "Водоканала", в Выборгском районе а 20 минут выпало 28,7 миллиметра осадков в воскресенье, 30 августа.

Помимо этого, "зацепило" также Приморский, Курортный и Петродворцовый районы, однако там интенсивность дождя не превышала расчетные значения.

Специалисты за минувшие выходные приняли 93 заявки, большая часть подтоплений образовалась из-за неправильного рельефа дорожной сети. Также затопило подвалы. Были проконтролированы и работа сетей водоотведения в четырех медицинских учреждениях в Красносельском районе, кроме того был прочищен засор ливневой канализации в детском саду № 95 Выборгского района и решена проблема с подтоплением в полуподвальных помещениях на вокзале Ораниенбаум в Ломоносове.

Ранее мы писали, что в Петербурге интенсивность ливней в выходные в 4 раза превысила норму.

Фото: Piter.TV