В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что группу Little Big хотят отправить от России на "Евровидении-2020". Об этом Об этом сообщает портал Super.
Среди потенциальных участников не только группа Little Big, но и певица Полина Гагарина. Также в шолрт-лист попали певица ZIVERT и 25-летний Димаш Кудайберген.
Отмечается, что артиста, который будет представлять Россию выберет Первый канал.
Ранее мы сообщали о том, что украинскую певицу Ассоль затравили из-за русского языка.
Видео:Little Big, Polina Gagarina, Zivert, Dimash Kudaibergen/YouTube
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