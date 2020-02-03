Артиста, который будет представлять Россию выберет из шорт-листа Первый канал.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что группу Little Big хотят отправить от России на "Евровидении-2020". Об этом Об этом сообщает портал Super.

Среди потенциальных участников не только группа Little Big, но и певица Полина Гагарина. Также в шолрт-лист попали певица ZIVERT и 25-летний Димаш Кудайберген.

Отмечается, что артиста, который будет представлять Россию выберет Первый канал.

Ранее мы сообщали о том, что украинскую певицу Ассоль затравили из-за русского языка.

Видео:Little Big, Polina Gagarina, Zivert, Dimash Kudaibergen/YouTube