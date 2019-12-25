Названы имена футболистов "Зенита", которые выйдут на матч с Уфой

Игра начинается в 16:30.

Футбольный матч 20-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" — "Уфа" проведут сегодня, 7 марта. В пресс-службе сине-бело-голубых назвали имена игроков, которые выйдут на поле.

На предстоящем матче должны показать себя Александр Кержаков, Сантос, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто и Артем Дзюба.

Напомним, что игра начинается в 16:30. "Зенит" занимает лидирующую строчку в таблице, "Уфа" находится на 15 месте.

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