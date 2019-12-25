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Названы имена футболистов "Зенита", которые выйдут на матч с Уфой
Сегодня, 15:52
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Названы имена футболистов "Зенита", которые выйдут на матч с Уфой

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Игра начинается в 16:30.

Футбольный матч 20-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" — "Уфа" проведут сегодня, 7 марта. В пресс-службе сине-бело-голубых назвали имена игроков, которые выйдут на поле. 

На предстоящем матче должны показать себя Александр Кержаков, Сантос, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто и Артем Дзюба. 

Напомним, что игра начинается в 16:30. "Зенит" занимает лидирующую строчку в таблице, "Уфа" находится на 15 месте.

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Фото: Pexels

Теги: зенит, имена футболистов, матч с уфой, спорт, футбол в россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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