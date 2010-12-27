Названы цены на матчи Лиги чемпионов для россиян 

Болельщикам петербургской команды предоставлено 2007 билетов.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что петербургский футбольный клуб предоставит 2007 мест на матч "Локомотив" – "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Известно, что билет на нижний ярус стоит 900 рублей, а на верхний – 700. Приобрести билет можно исключительно в клиентском офисе в 10 утра до 8 вечера. Отметим, что предварительно необходимо показать бронь со штрихкодом, которая оформляется на сайте.

В пресс-службе заявили, что бронирование будет действовать сутки и прекратится 26 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в падении петербурженки на линию электропередач обвинен инструктор по парапланеризму.

Фото:fc-zenit.ru