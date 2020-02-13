Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Это позволить увеличить скорость работы устройства.

Чтобы увеличить быстродействие своего смартфона стоит отключить ряд заранее активированных функций. Об этом сообщает портал dgl.ru.

В первую очередь речь идет о менеджерах процессов или "Task Killers". В их задачу входит освобождать ОЗУ смартфона, однако зачастую они блокируют важные приложения. Это приводит к пропущенным звонкам и сообщениям.

Также рекомендуется отключить автообновление прошивки. Нередко новые настройки могут оказаться слишком "тяжелыми" для устройства, что сделает его медленным. Работать с обновлениям советуют вручную.

Помимо это отключить следует анимацию переходов, неиспользуемые частоты LTE и рекламу от производителя гаджета.

Ранее: Определены опасные почти для всех пользователей приложения.

Видео: YouTube / Data Is Beautiful, Android Police, TechReviewPro, Karl Conrad