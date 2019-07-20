Названа новая версия гибели группы Дятлова

Эксперты дятловцы планируют проверить версию мужчины.

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин предположил, что лыжники на перевале Дятлова могли умереть из-за редкой болезни, о которой знают народы севера. Об этом сообщило издание Ura.Ru

Мужчина рассказал, что заболевшие начинают видеть галлюцинации и вести себя неадекватно, "словно зомби". Пострадавший может проявлять агрессию по отношению к окружающим, у него притупляются чувства и восприятие температуры.

Северный народы по-разному называют болезнь – "мерячка", "зов Полярной звезды", "шаманским насылом" и другое. Эксперты дятловцы планируют проверить версию мужчины.

Группа студентов под руководством Дятлова отправилась к "горе мертвецов" (Отортен) в феврале 1959 года. Через некоторое время туристы перестали выходить на связь. Позже их тела нашли в разных местах недалеко от палатки. По официальным данным, большая часть замерзла насмерть. У других были обнаружены смертельные травмы. По предварительным версиям, на лыжников напали беглые заключенные или коренные жители. Позднее канал ТВ-3 выпустил сериал про "Перевал Дятлова"

Фото: Википедия

Видео: ТВ-3