Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности является система тестирования.

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По словам экспертов, одной из причин может быть система тестирования. Как оказалось, тестирование проходили лишь те пациенты, которые имели ярко выраженные симптомы. Предполагается, что врачи проводили такую диагностику из-за нехватки тестов. Отмечается, что официальные показатели не отражают реальных масштабов заражения.

Ещё одним фактором называют курение. Врачи заявили, что в наиболее тяжелых случаях зараженные часто являются курильщиками.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса.

Видео:VOA News/YouTube