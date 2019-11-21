Названа дата встречи Путина с членами СПЧ в 2019 году

Один из участников собрания раскрыл информацию о дате.

Названа дата встречи Владимира Путина с членами СПЧ в 2019 году. По данным источника "РИА Новостей", обсуждение вопросов состоится 10 декабря.

Десятого декабря с президентом встреча будет прокомментировали агентству

Президент России ежегодно собирается с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека. В этом году встреча пройдет спустя пару месяцев после смены руководства организации. В октябре с должности освобожден председатель Михаил Федоров. Чиновника уволили с государственных должностей в связи с достижением им 70-летнего возраста. Сейчас президентским СПЧ управляет секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Ранее Piter.tv писал о том, что аmnesty раскритиковала Facebook и Google за угрозу правам человека.

Видео: YouTube/Общественная палата Российской Федерации, СПЧ - Совет по правам человека