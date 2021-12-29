Назван состав "Зенита" на сборы в Португалию

Петербургская команда отправится на вторые зимние сборы без Барриоса.

Сегодня, 29 января, сине-бело-голубые поедут в Лагуш, где пройдут вторые тренировочные сборы. Спортсмены отправятся в путь на самолете авиакомпании "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

На поле выйдут 27 спортсменов. В скором времени будет опубликовано расписание матчей. Вратарями выбрали Михаила Кержакова, Даниила Одоевского и Давида Бязрова. Защитниками стали Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип. С полным списком игроков можно ознакомиться на сайте "Зенита".

Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. Пресс-служба ФК "Зенит"

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