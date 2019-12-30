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Наталья Бочкарева признала в суде вину в хранении кокаина и отделалась штрафом

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Осенью прошлого года у неё нашли пакет с 0,69 г кокаина.

Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей актрисе Наталье Бочкарёвой, которую осенью прошлого года задержали с кокаином.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении актрисы от уголовной ответственности. Сама актриса свою вину полностью признала. Прокурор не стал возражать против штрафа. Также на суде дознаватель отметил, что Бочкарёва уже искупила свою вину, переводя денежные средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.

В конце сентября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Бочкаревой. Так как от неё исходил запах алкоголя, ей предложили пройти медицинское освидетельствование. Актриса отказалась, суд из-за этого лишил её водительских прав. Также во время осмотра у Бочкаревой нашли пакет с 0,69 г кокаина.

Сама Наталья объяснила в Instagram, как в ту ночь к ней попал пакет с наркотическим веществом. 

Фото: Instagram/ natalia_bochkareva_official

Видео: Youtube/ Natalia Bochkareva, Matthew Fox, Instagram/ natalia_bochkareva_official

Теги: бочкарева, кокаин, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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