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Рабочий "Северстали" изнасиловал 10-летнего ребенка в Красном Селе
Сегодня, 8:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий "Северстали" изнасиловал 10-летнего ребенка в Красном Селе

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 39-летнего мужчину, работающего в ОА "Северсталь", по подозрению в изнасиловании ребенка 2011 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, мужчина совратил несовершеннолетнего 6 ноября около 03:20 в квартире дома на улице Коммунаров в Красном Селе. Подозреваемого задержали на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что мужчину подозревают в совращении подруги падчерицы на проспекте Героев.

Фото: Piter.TV

Теги: красное село, насильственные действия сексуального характера
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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