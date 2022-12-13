Жительница Шушар заявила о домогательствах со стороны сожителя к её несовершеннолетней дочери

Подозреваемого задержали.

Во вторник, 7 февраля, в полицию обратилась 46-летняя жительница Шушар. Женщина заявила о том, о том, что в феврале 2022 года её 52-летний сожитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 17-летней дочери. Об этом сало известно Piter.TV.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по "горячим следам", в отношении него составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Рябово женщина обвинила соседа по коммуналке в сексуальном насилии в отношении её 12-летней дочки.

Фото: Piter.TV