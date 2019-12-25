Насильника и убийцу из Металлостроя признали виновным

Мужчина обвиняется в убийстве и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении Андрея Соколова. Присяжные единодушно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, 30 декабря 2018 года мужчина в одной из комнат квартиры дома по Садовой улице в Металлострое совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступник, опасаясь, что девочка укажет на него, с силой прижал неустановленный предмет к голове потерпевшей и заблокировал доступ воздуха. Девочка скончалась от механической асфиксии.

Помимо этого Соколову вменяют статью 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) в крупном размере.

Ранее мы писали, что суд обязал "Академию пластической хирургии" выплатить клиенту 1,3 млн рублей за испорченный нос.

Фото: pixabay