Нарышкин: соглашение Саудовской Аравии и Ирана вызвало болезненную реакцию США и Британии

Он подчеркнул, что это событие станет шагом к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Cоглашение Саудовской Аравии и Ирана вызвало болезненную реакцию США и Британии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

По его словам, Вашингтон и Лондон "привыкли играть на межисламских противоречиях". Нарышкин подчеркнул, что обе страны видят с соглашении о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном провал многолетней политики по удушению Тегерана и прямую угрозу своим стратегическим позициям. Он подчеркнул, что это событие станет шагом к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее Нарышкин заявил, что страны глобального Юга разделяют принципы России в межгосударственных отношениях.

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