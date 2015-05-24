Напавшему на врача скорой помощи грозит тюрьма

По данному инциденту возбудили уголовное дело.

Адвокат, специалист по защите прав медработников Арина Субботина рассказала Невским Новостям, что может грозить мужчине, напавшему на врача "скорой".

В данном случае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Т.е мужчина, скорее всего, использовал какие-то предметы при нападении.

При неквалифицированном составе, то есть по части первой статьи 213 УК РФ, наказание предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы отметила адвокат.

Помимо прочего, Арина Субботина обратила внимание, что медики давно ждут законопроекта, который приравнял бы их при нападениях на рабочем месте к полиции, либо к другим, более защищенным категориям.

Ранее мы писали, что мужчина избил врача скорой помощи на Шпалерной улице.

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