Очевидец прокомментировал нападение неадеквата на девушку с ребёнком в Люберцах

Предполагается, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Нападавший на женщину с ребёнком в Люберцах с мачете, вероятно, находился в неадекватном состоянии. Об этом телеканалу "360" сообщил очевидец.

Мы стояли на светофоре, когда он шел с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то. собеседник телеканала "360"

Ещё одни свидетель утончил, что мужчина размахивал ножом в сторону всех прохожих. Он также предполагает, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области