Очевидец прокомментировал нападение неадеквата на девушку с ребёнком в Люберцах

Нападавший на женщину с ребёнком в Люберцах с мачете, вероятно, находился в неадекватном состоянии. Об этом телеканалу "360" сообщил очевидец.
Мы стояли на светофоре, когда он шел с мачете. В какой-то момент он сказал: "Где моя мама?" Видимо, был под чем-то.
собеседник телеканала "360"
Ещё одни свидетель утончил, что мужчина размахивал ножом в сторону всех прохожих. Он также предполагает, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.
Фото: Telegram / Прокуратура Московской области
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