Мужчина с мачете набросился на девушку с ребёнком в Люберцах

Злоумышленника удалось задержать с применением табельного оружия: мужчина был ранен в ногу.

В среду, 8 ноября, в Люберцах произошло нападение на девушку с ребёнком. Мужчина набросился на невинных прохожих с мачете. Об этом телеканалу "360" сообщили очевидцы происшествия.

В результате девушка незначительные ранения и получила помощь врачей. Ребёнок не пострадал. Злоумышленника удалось задержать с применением табельного оружия: мужчина был ранен в ногу. По данным одного из свидетелей, до нападения он уже бегал с ножом по улице.

Ударил этим ножом женщину, которая шла по улице с ребенком. Затем побежал по улице. Его сбила машина. собеседник телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что хозяину машины с запертым котом выписали семь штрафов за превышение скорости за сутки.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области