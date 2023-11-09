Муж пострадавшей от нападения в Люберцах рассказал о её состоянии

Женщина не широкий, но глубокий порез, а также закрытую черепно-мозговую травму, переломы и вмятину.

Женщину, ставшую жертвой нападения неадекватного прохожего с мачете в Люберцах, доставили в больницу с травмами плеча и головы. Её сына смогли спасти прохожие. Муж пострадавшей рассказал телеканалу "360", что она не помнит всех деталей происшествия.

Мужчина отметил, что его супруга получила не широкий, но глубокий порез, а также закрытую черепно-мозговую травму, переломы и вмятину.

Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]. Собеседник телеканала "360"

Напомним, что нападение произошло в среду, 8 ноября, когда женщина вела ребёнка из школы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Злоумышленника задержали со стрельбой.

Ранее произошедшее прокомментировал очевидец.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области