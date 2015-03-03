Нападение пьяного экс-тренера на детей в Балашихе попало на видео

Полиция установила личность мужчины, угрожавшего игравшим детям.

Нетрезвый мужчина напал на детей в Балашихе. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Источник СМИ указал, что дебоширу не понравился того факт, что школьники сильно шумели. По предварительным сведениям, ранее злоумышленник являлся футбольным тренером. В тот момент, когда две девочки и еще один 11-летний мальчик играли в подъезде собственного дома, нетрезвый сосед подошел к ним и велел им убираться на улицу. Однако несовершеннолетние отказались выполнить условие, после чего мужчина обозвал мальчика "чуркой".

Далее школьник нецензурно высказался и стал угрожать взрослому мужчине. После этого тот толкнул ребенка. По информации Telegram-канала Baza, родители мальчик подали заявление в правоохранительные органы, так как падении их сын ударился головой и получил сотрясение мозга. В настоящее время полиция установила личность нарушителя общественного спокойствия. Местный житель разыскивается.

Петербургские полицейские установили дебошира, угрожавшего пассажирам автобуса пистолетом.

Фото и видео: 360.ru