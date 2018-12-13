На месте "Театра Пугачевой" в устье Смоленки может появиться элитный отель

Правительство Санкт-Петербурга ведет переговоры с потенциальным застройщиком. Сделку могут оформить в ближайшей перспективе.

Сериал о застройке зеленых территорий в устье Смоленки продолжается. Еще недавно депутаты ЗакСа и чиновники Смольного рапортовали о присвоении особого статуса для земель в этой части Васильевского острова. Однако, по данным "Фонтанке", здесь все же может появиться инвест-отель. Об этом изданию рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов. По предварительным данным, гостиницу планируют возвести на том же самом месте, где раньше предполагалось строительство "Театра песни Аллы Пугачевой". В качестве социальной нагрузки инвестор может взять на себя обязательство по облагораживанию и формированию двух парковых территорий вокруг объекта.

Тогда у нас территория заиграет, На месте двух пятен может все же появиться отель с сопутствующим благоустройством. Инвестор сделает визуализацию, будем обсуждать с общественностью, с депутатами. Эдуард Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Издание предположило, что именно депутаты городского ЗакСа могут воспротивиться такому развитию событий. Ранее они встали на сторону градозащитников, которые протестовали против любой строительной активности в устье реки Смоленки. СМИ сообщали о принципиальном решении рассторгнуть договор аренды с застройщиком территории. Однако по состоянию на мая 2019-го года договор все еще действует, и инсайд от Эдуарда Батанова лишний раз подтверждает, что у бизнеса есть свои планы на Смоленку.

Как уточняет "Фонтанка", застройщиком проекта может выступить компания ООО "Новые территории девелопмент". Ранее компания получила от города два схожих по характеристикам земельных участка по 1 га каждый.

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