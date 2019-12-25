Налоговые доходы Петербурга через пару лет достигнут почти триллиона

Таким прогнозом поделился заместитель руководителя городского УФНС Владимир Полежаев.

В понедельник, 23 августа, в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев заявил, что через несколько лет, а именно к 2024 году, налоговые доходы Петербурга дойдут до отметки в 925,1 млрд рублей.

В 2021 году поступления оценили в 676,3 млрд, в 2022-м – уже в 774,9 млрд рублей. Рост зависит от улучшения налогового администрирования, федеральных и региональных мер поддержки, а также перерегистрации в Северной столице крупнейшего налогоплательщика – ПАО "Газпром". Об этом сообщила "Фонтанка". Узнать точный вклад компании в рост налоговых поступлений не вышло, поскольку Полежаев сослался на налоговую тайну и незавершенность расчетов.

Ранее мы писали, что КИО принесет в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей.

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