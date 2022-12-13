Сотрудники Росприроднадзора назвали причины жёлтого налёта на берегу Финского залива

По словам специалистов, эффект на залив оказала обычная пыльца.

Берег Финского залива в Петербурге и ряде районов Ленобласти окрасился в жёлтый цвет, а на водной глади появились разводы. Объяснить такое пугающее на первый взгляд явление смогли в Северо-Западном управлении Росприроднадзора. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на ведомство.

По словам специалистов, эффект на залив оказала обычная пыльца. В середине мая начинают цвести ели и берёзы, а к концу месяца пыльцу сбрасывают сосна и дуб. Зёрна циркулируют в атмосфере, большинство из них как раз имеют жёлтый цвет, хотя есть и исключения.

В Росприроднадзоре добавили, что интенсивность жёлтой окраски связана с осадками: обильные дожди вымывают крупные пыльцевые зёрна из воздуха и образуют налёт.

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Фото: Росприроднадзор