Найденный в январе в петербургском метро Филя отправился в новую семью

Рыжий пёс, который потерялся в январе в петербургском метро, нашёл новую семью. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
В воскресенье приехали знакомиться всей семьёй и уехали вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя.
сотрудники петербургского метрополитена
Кинолог рассказал новой семье Фили о всех его особенностях. Изначально после операции по стерелизации Филю планировали выпустить на улицу, но после операции его поместили на платную передержку за городом.
В январе в Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика.
Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро
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