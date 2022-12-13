Найденный в январе в петербургском метро Филя отправился в новую семью

Кинолог рассказал новой семье Фили о всех его особенностях.

Рыжий пёс, который потерялся в январе в петербургском метро, нашёл новую семью. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В воскресенье приехали знакомиться всей семьёй и уехали вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя. сотрудники петербургского метрополитена

Кинолог рассказал новой семье Фили о всех его особенностях. Изначально после операции по стерелизации Филю планировали выпустить на улицу, но после операции его поместили на платную передержку за городом.

В январе в Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика.

Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро