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Найденный в январе в петербургском метро Филя отправился в новую семью
Сегодня, 14:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Найденный в январе в петербургском метро Филя отправился в новую семью

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Кинолог рассказал новой семье Фили о всех его особенностях.

Рыжий пёс, который потерялся в январе в петербургском метро, нашёл новую семью. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В воскресенье приехали знакомиться всей семьёй и уехали вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя.

сотрудники петербургского метрополитена 

Кинолог рассказал новой семье Фили о всех его особенностях. Изначально после операции по стерелизации Филю планировали выпустить на улицу, но после операции его поместили на платную передержку за городом.

В январе в Петербурге нашли похищенного из зоомагазина кота Ролтика.

Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро

Теги: метро, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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