Найденная в Гатчине рукопись Руссо может стоить $100 тысяч

Рукопись требует серьезной экспертизы.

Рукопись, найденную в Гатчине, ждет серьезная экспертиза, от которой будет зависеть ее стоимость. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, о нахождении рукописей сообщил житель Гатчины Алексей Беляев в своем Facebook. Ранее к нему обратился мужчина с предложением выкупить данные рукописи. Алексей ознакомился с их содержанием, но к этому моменту за них уже заплатит другой коллекционер.

В России чего только не находится, мы знаем что императрица Екатерина II и Орлов состояли в переписке с Жан-Жаком Руссо и Вольтером. Конечно, нужна серьезная экспертиза, но я думаю, это вопрос несложный, эпистолярные вещи Руссо сохранились. Сергей Бурмистров, глава аукционного дома "Литфонд"

Если после экспертизы в рукописи найдут новые факты или обсуждение частных, политических вопросов то стартовая цена может составить 50-100 тысяч долларов.

Вчера мы сообщали, что если подлинность подтвердится, то это будет доказательством того, что Руссо был в Гатчине инкогнито.

Фото: Жизнь в Питере | Санкт-Петербург/ ВК