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Найденная в Гатчине рукопись Руссо может стоить $100 тысяч
Сегодня, 9:50
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nastya960
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Найденная в Гатчине рукопись Руссо может стоить $100 тысяч

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Рукопись требует серьезной экспертизы.

Рукопись, найденную в Гатчине, ждет серьезная экспертиза, от которой будет зависеть ее стоимость. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, о нахождении рукописей сообщил житель Гатчины Алексей Беляев в своем  Facebook. Ранее к нему обратился мужчина с предложением выкупить данные рукописи. Алексей ознакомился с их содержанием, но к этому моменту за них уже заплатит другой коллекционер.

В России чего только не находится, мы знаем что императрица Екатерина II и Орлов состояли в переписке с Жан-Жаком Руссо и Вольтером. Конечно, нужна серьезная экспертиза, но я думаю, это вопрос несложный, эпистолярные вещи Руссо сохранились.

Сергей Бурмистров, глава аукционного дома "Литфонд"

Если после экспертизы в рукописи найдут новые факты или обсуждение частных, политических вопросов то стартовая цена может составить 50-100 тысяч долларов. 

Вчера мы сообщали, что если подлинность подтвердится, то это будет доказательством того, что Руссо был в Гатчине инкогнито

Фото: Жизнь в Питере | Санкт-Петербург/ ВК

Теги: гатчина , ленобласть , рукописи , руссо
Категории: Лента новостей

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