Найденная на улице в Петербурге игуана вернулась к хозяину‍

"Велес" передал пойманную на улице игуану владельцу.

Владелец игуаны, которую вчера поймали представители МЧС на Второй Муринской дороге и привезли в центр "Велес", объявился. Он рассказал, что экзотическое животные сбежало из квартиры. В результате петербуржцу пришлось добираться до всеволожского центра помощи диким животным и забирать любимца лично.

Он сказал, что она сетку порвала на окне, вышла на балкон и с пятого этажа свалилась вниз сообщают представители "Велеса" журналистам

На данный момент пресмыкающееся вернулось домой целым и невредимым. Эксперты отметили, что питомец в полном порядке, а также уведомили обеспокоенных ситуацией жителей города в том, что игуана данного вида не представляет опасности для людей, так как травоядна. Ей необходимы особые условия содержания, которые ей обеспечивает владелец.

Фото: Вконтакте/Велес СПб