Найдены свидетельства схватки древнего кашалота и мегалодона

В 1970-1980-х исследователи нашли зуб кашалота.

Ученые из Калвертского морского музея нашли свидетельства схватки древнего кашалота и мегалодона. Свидетельствомм схватки является найденный зуб кашалота в 1970-1980-х годах. Статья была опубликована в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Отмечается, что зуб удалось исследовать только сейчас, хоть он и был давно найден. На зубе были отметины, которые оказались следами акулы мегалодона. Зуб ученые отнесли к периоду неогена. Это от 23 млн до 2,5 млн лет назад.

В исследовании говорится, что мегалодон напал на живого кашалота, прокусил челюсть и оставила на зубах свои следы.

Фото: pixabay