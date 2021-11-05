Найдены останки всех девяти погибших на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Погиб в том числе гендиректор авиационной транспортной компании "Заполярье".

На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском были найдены останки всех девяти погибших. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб.

Отмечается, что спасатели нашли также второй черный ящик. При крушении самолета погибли в том числе гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье".

Напомним, что самолет Ан-12 упал 3 ноября. На борту находились граждане России, Белоруссии и Украины. На месте крушения также был найден черный ящик. Предварительно, ледяной дождь стал причиной крушения самолета.

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Видео: YouTube / СК РФ