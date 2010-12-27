Найдена ближайшая планета, на которой возможна жизнь

Астрономы обнаружили небольшую планету, которая схожа с Землей.

Астрономы обнаружили в созвездии Девы планету, которая находится в центральной части "зоны жизни" и похожую по климату на Землю. Также удалось выяснить, что на ней год длится всего лишь десять дней

Никола Астудильо-Дефру из Женевского университета (Швейцария) рассказал, что данное открытие удалось выявить спустя десять лет наблюдений за звездами, а также методик анализа данных и "удаления" шума из них.

Астудильо-Дефру нашли первую землеподобную планету у красного карлика с мягким климатом и "спокойной" звездой. Наблюдения за различными светилами в созвездии Девы проводились при помощи спектрометра HARPS, установленного на 2,2-метровый телескоп в обсерватории Ла-Силья в Чили.

Анализируя архивы наблюдений, астрономы обнаружили некоторые колебания в спектре звезды Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца, расположенного в созвездии Девы на расстоянии в 11 световых лет от Земли. Наблюдения за этим светилом показали, что вокруг красного карлика вращается небольшого размера планета, находящаяся в центре "зоны жизни".

Данная планета похожа на Землю – ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у Зеилт, и она получает примерно в 1,4 раза больше света, чем Земля.