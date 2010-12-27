В ДТП с наездом на дерево погибла пассажирка

ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 27 октября, в воскресенье ночью, в поселке Назия Ленинградской области, автомобиль "Hyundai Elantra" съехал в кювет, после чего врезался в дерево. В результате ДТП пострадали погибла пассажирка. Вторая девушка, также находившаяся в салоне автомобиля, была госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительной информации сам водитель не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства, как и личности потерпевших, устанавливаются.

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