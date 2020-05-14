Над Финским заливом пронесся смерч

Его могли наблюдать жители Комарово.

В четверг, 14 мая, в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга был замечен смерч над Финским заливом. Редкие кадры удалось заснять журналистам Piter.TV.

Две белые воронки висели над водой в течение нескольких минут. Причина возникновения смерча остается неизвестной. Последний раз природное явление появлялось в соседнем поселке Ушково в сентябре прошлого года.

В течение весны 2020 года жители Петербурга и Ленобласти часто наблюдают за изменениями в природе: так, в конце апреля петербуржцы снова заметили гало, а вчера небо в Кудрово озарила вечерняя радуга.

Фото и видео: Piter.TV