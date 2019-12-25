Начинающие предприниматели получат до 5 млн займа от Смольного

В Смольном отметили, что правительство создает благоприятные условия и содействует развитию предпринимательства.

Смольный расширил условия финансовой поддержки для самозанятых, организаций концертной и зрелищно-развлекательной сферы, а также для предпринимателей, зарегистрировавшихся не более года назад. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

По словам губернатора Петербурга, многие меры поддержки разработаны совместно с предпринимательским сообществом. Для Смольного важно сохранить диалог между бизнесом и властью.

Так, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса создал новые механизмы по предоставлению льготных займов. Самозанятые смогут взять займ от 50 тыс. до 500 тыс. рублей от 3 до 24 месяцев. Процентная ставка составит 3% годовых. Займы до 300 тыс. рублей предоставят без залога. Начинающие предприниматели смогут взять займ до 5 млн рублей с процентной ставкой 5% годовых.

Также займы смогут получить организации, деятельность которых связана с концертной и зрелищно-развлекательной сферой. В их случае для займов от 50 тысяч до 5 миллионов рублей ставка составит 1% годовых в первый год, 2% – во второй и 3% – в третий год.

Ранее мы писали, что, по мнению администрации Петербурга, бизнес выживет и без поддержки.

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