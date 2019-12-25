Желающие получили доступ к онлайн-урокам "Школа эковолонтера".

Начинающие добровольцы смогут получить сертификат о прохождении курсов эковолонтера. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". Информацией со СМИ поделился глава ППК РЭО Денис Буцаев. Специалист отметил, что с марта 2022 года "Российский экологический оператор" выпустил для общественности серию видеороликов "Дневник эковолонтера". За счет онлайн-уроков желающие могут получить навыки добровольчества в экологической сфере.

В дополнение к этому мы подготовили конспекты и квизы, которые призваны закрепить их знания. По окончании онлайн-обучения выпускник получит сертификат.Мы также перенесли курс "Школа эковолонтера" на портал "Добро.Университет" Денис Буцаев, глава ППК РЭО

Эксперт уточнил прессе, что данный проект развивается при участии Ассоциации волонтерских центров по программе популяризации добровольчества в экологическом направлении, а также в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участники "Добро.Университет" получают доступ к методическим материалам, конспектам по всем имеющимся урокам. Курс включает в себя 12 занятий. На уроках дается представление об успешных кейсах в эковолонтерском движении и 10 заповедях волонтера-эколога.

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