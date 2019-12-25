Начинающие бизнесмены Ленобласти получат от государства микрозаймы

Фонд поддержки бизнеса в Ленобласти запустил программы "Старт" и "Франшиза".

Фонд поддержки предпринимательства в Ленинградской области, предоставляющий государственную поддержку бизнесменам-новичкам, объявил о запуске новых программ микрофинансирования "Старт" и "Франшиза". Обе предназначены для тех, кто только пробует начать свое дело и испытывает потребность в привлечении дополнительных средств. На портале фонда обе программы именуются финансовыми продуктами для льготного микрофинансирования. Рассчитывать на них могут предприниматели, зарегистрированные на территории Ленобласти и ведущие бизнес от трех месяцев до года.

Создателям оригинальной бизнес-идеи, сопровожденной бизнес-планом, предназначена программа "Старт". Она дает возможность получить от 50 000 до миллиона рублей под 5% годовых. Проценты начисляются лишь на остаток задолженности, срок займа не превышает 36 месяцев.

Тем, кто планирует приобретать готовый бизнес, "Франшиза" может принести от 50 000 до двух миллионов рублей.

Ранее стало известно о грантах представителям бизнеса, использующего российские информационные технологии.

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