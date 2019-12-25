В Ленобласти хотят вернуть военную подготовку в курс ОБЖ

Начальная военная подготовка возвращается в школы Ленобласти в рамках ОБЖ.

В Ленобласти предлагается включить в курс ОБЖ модуль, посвященный начальной военной подготовке, который будет охватывать основы военной службы, физическую подготовку и первую медицинскую помощь. Мероприятие по обсуждению вопроса провела депутат Госдумы от 47-го региона Ольга Занко.

По словам Ольги Занко, такие обновления в школьной программе помогут подготовить детей к непредвиденным ситуациям и научат их основам безопасности. Также это позволит сформировать у школьников ответственное отношение к своей жизни и здоровью.

Предложения, высказанные на круглом столе, будут рассмотрены и внесены в план работы по обновлению учебных программ в области образования и безопасности.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга обязал три школы оборудовать кабинете ОБЖ макетами автомата Калашникова.

Фото: Piter.TV